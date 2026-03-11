Συνεχίζει να γράφει… ιστορία και στο Ευρωκοινοβούλιο ως ευρωβουλευτής ο Φειδίας Παναγιώτου.

Και δεν είναι μόνο τα κατορθώματά του με τα βίντεο και τους υποψήφιους βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας που φόρτωσε στο αεροπλάνο και πήρε για δωρεάν εκδρομή στις Βρυξέλλες, είναι και η καθημερινή του (πολιτική;) δράση.

Σήμερα το πρωί, ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, σε συνεδρία κατά την οποία τοποθετήθηκαν και η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν και η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για τον πόλεμο στο Ιράν και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο Φειδίας δήλωσε πώς θα ήταν ομιλητής.

Ορίστηκε η σειρά των ομιλητών, εμφανίστηκε το όνομά του στον πίνακα, αλλά ο ίδιος δεν ήταν πουθενά. Η συνεδρία συνεχίστηκε με τον επόμενο ομιλητή, ο οποίος έτυχε να είναι ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλας. Ο Φειδίας Παναγιώτου, εμφανίστηκε πολύ αργότερα, αφού ήδη είχε χάσει τη σειρά του, αλλά δεν βαριέσαι τώρα…

Φ.Δ.