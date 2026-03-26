Την απόφαση του να αποσύρει την υποψηφιότητα του με την Άμεση Δημοκρατία στην Πάφο, γνωστοποίησε ο Αλφέρδος Αλφέρδου, επικαλούμενος πνευματικούς και άλλους λόγους.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκτός από τους πνευματικούς λόγους που με οδήγησαν να αποσύρω την υποψηφιότητά μου με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, ένας άλλος βασικός λόγος είναι ότι κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη μέσα από τα βίντεο για να προσελκύσω ψηφοφόρους, όπως γίνεται σήμερα στο πολιτικό σύστημα από όλες τις πολιτικές παρατάξεις».

Την θέση του αναμένεται να αναλάβει η Ασπασία Χριστοδούλου, ως η πρώτη επιλαχούσα στην επαρχία Πάφου.