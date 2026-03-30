Ενόχληση προκάλεσε στον βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστόφια μια ανάρτηση της προέδρου του ΔΗΣΥ. Η Αννίτα Δημητρίου, απαντώντας στην «ερώτηση της ημέρας», ισχυρίστηκε ότι είναι η πρώτη αξιωματούχος που αποποιήθηκε το προνόμιο της δια βίου παροχής αυτοκινήτου από το κράτος.

Ο Χρίστος Χριστόφιας αντέδρασε έντονα, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι ο πατέρας του, Δημήτρης Χριστόφιας, που το έπραξε πρώτος. Ανάρτησε επίσης και σχετικό δημοσίευμα από το 2013, στο οποίο αναφέρεται ότι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποποιήθηκε του δικαιώματος του να κατέχει αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κράτους και παρέδωσε τα κλειδιά του οχήματος στον τότε Πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη.

«Πόσα ψέματα; Αντραπείτε νάκκον. Τζιαι μετά διερωτάστε γιατί απαξιώνει μια μερίδα της κοινωνίας την πολιτική τζιαι τους πολιτικούς…

Για εμάς είναι πάνω από όλα η ειλικρίνεια τζιαι η εντιμότητα! Και τώρα και πάντα!», έγραψε ανάμεσα σε άλλα.