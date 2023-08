Ανακοινώσεις, δηλώσεις, μηνύματα και επιστολές στο εξωτερικό, τοποθετήσεις να καταφθάνουν είτε από τη Βουλή είτε από τη Πινδάρου.

Και όλα αυτά από μια, κατά τα άλλα, «απολιτίκ» η οποία νοιάζεται μόνο για την εικόνα της. Δηλαδή, εάν η Αννίτα ήταν «πολιτίκ» τι περισσότερο θα έκανε; Όσο δε για τα του Συναγερμού, συστήνουμε λίγη ακόμα υπομονή καθώς έπονται λίαν συντόμως κάποιες αλλαγές και ανακατατάξεις. Αλλαγές που εάν γίνουν θα δώσουν απάντηση και στα «απολιτίκ» αλλά και το who is the boss στην Πινδάρου.

ΑΠΙΜ