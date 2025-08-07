Ένα ιδιαίτερα δύσκολο και κρίσιμο, στη φάση αυτή, πόστο αναλαμβάνει ο απερχόμενος πρέσβης της Ελλάδος στη Λευκωσία, Ιωάννης Παπαμελετίου. Ο κ. Παπαμελετίου, όπως είναι γνωστό, αναλαμβάνει πρέσβης της Ελλάδος στη Λιβύη.

Οι εξελίξεις στη χώρα αυτή, οι σχέσεις της Αθήνας με την Τρίπολη, είναι αυτή την περίοδο ένα δύσκολο πάζλ. Ο Έλληνας πρέσβης μεταβαίνει εκεί για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές. Τούτες τις ημέρες αποχαιρετά κόσμο στη Λευκωσία, στην οποία διαπιστεύτηκε το 2021 και προετοιμάζεται για Τρίπολη.

Κ.ΒΕΝ.