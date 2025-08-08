Στο Γκραντ Κάνιον, ένα από τα πιο γνωστά πάρκα της αμερικανικής Δύσης, μαίνεται επί έναν μήνα πυρκαγιά που έχει κάψει γύρω στις 500.000 στρέμματα με βλάστηση και τουριστικά υποστατικά αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τμήμα του.

Η φωτιά, που προκλήθηκε από κεραυνό στις 4 Ιουλίου, μαίνεται ανεξέλεγκτη απειλώντας και την Αριζόνα.

Παράλληλα φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Καλιφόρνια η οποία έχει αποτεφρώσει ήδη μια έκταση πέραν των 260 τετραγωνικών χιλιομέτρων ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται εκατοντάδες σπίτια.

Κι όμως οι Αμερικανοί ειδικοί θα αφήσουν την χώρα τους να καίγεται και θα έρθουν να βοηθήσουν εμάς! Αυτό θα πει θυσία.

Χ.Χ.