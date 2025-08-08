Οk! Κάποιοι γνοιάζονται (μόνο) για τις πολιτικές ευθύνες και όχι για τα όσα συνέβησαν στις 23 και 24 Ιουλίου. Οι περισσότεροι θέλουμε να ξέρουμε τι στην ευχή πήγε στραβά τόσο την ημέρα της πυρκαγιάς όσο και μετά.

Μπορεί για κάποια κομματικά γραφεία να έχουν βαρύτητα οι ευθύνες πολιτικών προσώπων, όμως για τους πολίτες που γνοιάζονται πραγματικά για τον τόπο τους, οι έρευνες που αφορούν τα γεγονότα της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσού έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Γι’ αυτό και θεωρούν σημαντική την κάθοδο των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων και γι’ αυτό θα ήθελα να δουν τι θα πουν αυτοί ως ειδικοί.

Οι οποίοι στο κάτω-κάτω ούτε γνωστούς στην κυβέρνηση έχουν, ούτε θα ψηφίσουν στις 24 του Μάη του 2026. Θα κάνουν τη δουλειά τους και θα πουν τι πήγε στραβά και τι πρέπει να γίνει για να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο. Αν υπάρχει κανείς που δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πολύ πιο σημαντικό κομμάτι να βγει και να το πει…

ΑΠΙΜ