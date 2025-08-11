Σε πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου αλλά και… δημόσιου πονοκεφάλου μετατρέπεται το «Χ». Μέσα από τις αντιπαραθέσεις που καταγράφονται και μέσα από τοποθετήσεις και αναρτήσεις, αναφύονται ζητήματα που ανοίγουν νέα μέτωπα για τις κομματικές ηγεσίες.

Το είδαμε τις προηγούμενες μέρες με την κόντρα του Μιχάλη Ιωαννίδη με τον Πέτρο Δημητρίου για τα όσα έγιναν την περίοδο των προεδρικών εκλογών. Βλέπουμε επίσης συχνά να πρωταγωνιστεί σε συζητήσεις, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αλλά και ο περίγυρος του. Είτε απαντώντας σε κριτική, είτε ασκώντας κριτική. Και μέσα σε όλα αυτά, να παρεμβαίνουν και οι διάφοροι ανώνυμοι λογαριασμοί, στρατευμένοι ή μη, προσπαθώντας, τις πλείστες φορές, να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Στο τέλος της ημέρας, δημιουργείται ένα νέφος πάνω από την κάθε συζήτηση, η οποία επισκιάζει και την ουσία.

Φ.Δ.