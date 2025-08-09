Αντιδράσεις ανάμεσα σε δημότες στη Λάρνακα προκαλεί η τοποθέτηση μεγάλων στύλων στην περιοχή όπου έγινε ανάπλαση στην οδό Ερμού, στους οποίους θα ενσωματωθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, σκίαστρα. Κι αυτό επειδή πρόκειται για ογκώδεις κατασκευές που από τη μία περιορίζουν τον ελεύθερο δημόσιο χώρο κι από την άλλη θεωρούνται –και όχι αδίκως- αντιαισθητικές. Θέσαμε τις αντιδράσεις ενώπιον του δημάρχου Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, ο οποίος ανέφερε πως δεν μπορούσε να επιτευχθεί η σκίαση του χώρου, με άλλο τρόπο. «Για τελικά συμπεράσματα πρέπει να περιμένουμε να μπουν και τα σκίαστρα και να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος», σημείωσε, υποδεικνύοντας πως δεν επηρεάζεται η πρόσβαση στον χώρο από την τοποθέτηση των υποδομών για τα σκίαστρα.

Ν.Χ.