Έκλεισαν φέτος 29 χρόνια από τον βάναυσο θάνατο των Ησαάκ και Σολωμού από τις κατοχικές δυνάμεις. Και εδώ κάποιοι έκλεισαν να κάνουν τις διακοπές τους στα κατεχόμενα, πιθανόν σε κλεμμένα ξενοδοχεία ε/κ ιδιοκτησίας ή χτισμένα σε ε/κ γη. Σ’ ένα καθεστώς που φυλακίζει Ε/κ οι οποίοι πήγαν στα κατεχόμενα για να δουν τις περιουσίες τους. Και κρατούνται ακόμα σε μια φυλακή για υπόθεση που ακόμη και τα τ/κ Μέσα Ενημέρωσης διερωτήθηκαν ποιο ήταν το αδίκημά τους και γιατί το καθεστώς βγάζει όλην αυτή την εκδικητικότητα λόγω αντιποίνων για την υπόθεση Αϊκούτ.

Φυσικά ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει όπως νομίζει όμως καμιά πατρίδα δεν σώζεται όταν επιβραβεύεται η παρανομία του ξένου κατακτητή.

ΜΙΧ.