Από πηγές στο ψευδοκράτος επιχειρήθηκε να αφεθούν σκιές για την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την υπόθεση του 36χρονου υπόπτου για φονική ενέδρα στο Ισραήλ που κρυβόταν στην Κερύνεια. Ο λόγος για τον Daniel Yehonatan Zarug, ο οποίος συνελήφθη στα κατεχόμενα έχοντας πλαστό διαβατήριο Ισπανίας με το όνομα Andros Garcia.

Σε τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα αναμεταδόθηκε η «πληροφορία» της ψευδοαστυνομίας ότι μετά το έγκλημα στο Ασντόντ του Ισραήλ στις 24/3/24, ο 36χρονος καταζητούμενος ήρθε στην Κυπριακή Δημοκρατία και εν συνεχεία μέσω οδοφράγματος μετέβη στα κατεχόμενα. Η «πληροφορία» αναπαρήχθη… Ισραηλινός δημοσιογράφος, ωστόσο, επικαλούμενος την Αστυνομία του Ισραήλ έγραψε πως ο φυγάς πρώτα πήγε Τεχεράνη και μετά κατέληξε με πτήση στα κατεχόμενα. Ας φιλτράρουμε καλύτερα, λοιπόν, όταν αναμεταδίδουμε κάτι…

Φ.Μ.