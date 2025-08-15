Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα όσα σχολιάζει στη βάση στοιχείων ο αναλυτής ασφάλειας, Νίκος Καμακιώτης, για την πυρκαγιά στην ημιορεινή Λεμεσό. Με γραφήματα επεξηγεί ποιοι είναι οι παράγοντες «που (θα έπρεπε) να εξετάζονται κατά την ανάλυση μιας πυρκαγιάς», ενώ επισημαίνει πως στην φονική πυρκαγιά στο Μάτι, όπου «είχαν αναγνωριστεί 108 παράγοντες που συνετέλεσαν στο μακάβριο τελικό αποτέλεσμα (104 νεκροί)». Στη συνέχεια η κριτική του γίνεται ακόμη πιο αιχμηρή: «Οι αρχές (υποτίθεται) ότι πρέπει με ιεαρχημένο τρόπο να δουλέψουν σε αυτούς που είναι δυνατόν να επηρεαστούν.

Αυτού του είδους η ανάλυση αποφεύγεται «όπως ο διάολος το λιβάνι» από τις εμπλεκόμενες Αρχές καθώς αδυνατούν να αποδεχθούν ότι αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό όλων των κενών & όχι στο να υποδειχθούν «ένοχοι», εφαρμόζοντας την αρχή «φύλαγε τα ρούχα σου να ‘χεις τα μισά». Η έναρξη της πυρκαγιάς (για την οποία υποτίθεται ότι φέραμε 10 φάκτορες από την άλλη άκρη του κόσμου) δε με απασχολεί κατά την ανάλυση περιστατικού αλλά δίνω μεγάλη βαρύτητα κατά την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Εκτίμηση Κινδύνου (…)». Καταλήγει ως ακολούθως: «Το παραμύθι της 1ης ομάδας διορθώθηκε κάπως με την προσθήκη 2ης ομάδας που θα ασχοληθεί με την Αστυνομία Κύπρου και την Πολιτική Άμυνα. Για τους άλλους παράγοντες θα εμφανιστεί κάποτε 3η ομάδα φακτόρων από ένα κράτος με παντελώς άσχετη οργάνωση, ομιχλώδη επιτυχία στο θέμα & απούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Φ.Μ.