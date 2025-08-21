H παραγωγή από την κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Πάφου έχει αρχίσει και στο εργοτάξιο καταφθάνουν ολοένα και περισσότερα μηχανήματα για την αύξηση της παραγωγής, οι επιδιορθώσεις στην καταστραφείσα από την πυρκαγιά μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης των Κουκλιών μπαίνουν στο τελικό στάδιο, τον Αύγουστο κοντεύουμε να τον φάμε και αυτόν και σιγά – σιγά κοντοζυγώνει και το φθινόπωρο.

Τουτέστιν, κουτσά στραβά κοντεύουμε να την σκαπουλάρουμε και φέτος όσον αφορά στην έλλειψη νερού. Με κάποιους, όπως τους γεωργούς, να έχουν βιώσει εντονότερα την λειψυδρία, με άλλους να μην αισθάνθηκαν και ιδιαίτερη πίεση.

Σημασία έχει να δούμε πολλές βροχές τον φετινό χειμώνα. Αλλιώς, μαύρο φίδι που μας έφαγε.

Ντόρα