Είναι μεγάλο σκάνδαλο το γεγονός ότι οι βουλευτές μας δεν καταβάλλουν Κοινωνικές Ασφαλίσεις, σε μια εποχή που άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν 40 χρόνια και κατέβαλλαν με συνέπεια τις Κοινωνικές τους Ασφαλίσεις, παίρνουν σήμερα συντάξεις – ψίχουλα.

Σύμφωνα με τον νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αξίωμα το οποίο κατέχουν δεν εμπίπτει στις ασφαλιστέες απασχολήσεις. «Συγκεκριμένα, η αντιμισθία ή/και αποζημίωση που λαμβάνουν οι εν λόγω αξιωματούχοι δεν εμπίπτει στην έννοια του όρου “αποδοχές” όπως αυτές ορίζονται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, επειδή δεν αποτελούν αντάλλαγμα εργασίας», μας ενημερώνει ο συνάδελφος Χαράλαμπος Ζάκος.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα νομοθετικό «παράθυρο» που θέσπισαν οι βουλευτές για να βολευτούν οι ίδιοι. Περιμένουμε από όσους ανάμεσά τους έχουν δείξει ως τώρα ευαισθησία στα θέματα κοινωνικής ανισότητας, να τροποποιήσουν την προκλητική αυτή νομοθεσία, για να σταματήσει η κοροϊδία εις βάρος των πολιτών.

Μ.Π.