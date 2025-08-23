Ακούγοντας τους διάφορους (από τους απλούς πολίτες μέχρι και υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους) να θέλουν προσλήψεις προσωπικού… έχουμε και λέμε:

Θέλουμε έναν δάσκαλο ή έναν καθηγητή για κάθε παιδί που φοιτά σε σχολείο από την προδημοτική μέχρι το πανεπιστήμιο.

Θέλουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αστυνομικούς για προστασία των πολιτών.

Θέλουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πυροσβέστες για να προσέχει έναν έκαστο μπας κι ανάψει φωτιά.

Θέλουμε ένα εκατομμύριο δασοπυροσβέστες για να προστατέψουμε κάθε δάσος και θάμνο στο νησί.

Θέλουμε έναν γιατρό και 1-2 νοσηλευτές για κάθε ασθενή, συν ένα private δωμάτιο για τον καθένα που πάει σε ιατρικό κέντρο.

Θέλουμε τουλάχιστον ένα χώρο στάθμευσης για κάθε ένα όχημα που κυκλοφορεί στους δρόμους της Κύπρου.

Θέλουμε έναν δρόμο για κάθε οδηγό ώστε να μην ταλαιπωρείται στο δρόμο.

Άντε και βρούμε όσους δάσκαλους/καθηγητές, πυροσβέστες, αστυνομικούς, γιατρούς κ.λπ., σκέφτηκε κανείς απ’ όσους ανοίγουν το στόμα τους και ζητούν προσλήψεις, πού στην ευχή θα τους βάλουμε; Γιατί ακόμα κι αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα ούτε το ρωσικό έδαφος δεν θα τους χωρούσε.

Να πούμε και ποιος θα τους πληρώνει ή μήπως θα φυτέψουν ευρώδεντρα;

ΑΠΙΜ