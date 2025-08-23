Η κυβέρνηση της Δανίας, λέει το τηλεγράφημα, θέλει να καταργήσει τον ΦΠΑ στα βιβλία, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 25%, για να ενθαρρύνει την ανάγνωση. «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ανάγνωσης, η οποία, δυστυχώς, εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια», εξήγησε ο Υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ένγκελ- Σμιντ.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Pisa, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι Δανοί μαθητές ηλικίας 15 ετών δεν διαθέτουν τις ελάχιστες δεξιότητες που απαιτούνται για να κατανοήσουν και να εξαγάγουν πληροφορίες από ένα απλό κείμενο, ποσοστό που αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες σε δέκα χρόνια.

Η εντύπωση που υπάρχει πάντως για τη χώρα μας, είναι πως όχι μόνο να καταργηθεί ο ΦΠΑ, αλλά να πληρώνουν και από πάνω, δεν πρόκειται να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων που διαβάζουν βιβλία. Σε ορισμένα χρόνια δε, οι μαθητές δεν θα ξέρουν καν πώς να χρησιμοποιούν τα βιβλία, αφού θα προσπαθούν να κάνουν scroll down όπως στο κινητό. Και στο κοντινό μέλλον, απλά δεν θα ξέρουν να διαβάζουν με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν σήμερα, η οποία είναι ακαταλαβίστικη στους 40 και άνω.

Αγ.Αγ.