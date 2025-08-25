Γνωστό το άσμα του Μίκη Θεοδωράκη… «είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς». Στην ΕΔΕΚ θα μπορούσαν να το τραγουδούν ανάποδα… ήταν τρεις, μείνανε δυο.

Προ τετραετίας, το σοσιαλιστικό κόμμα της ΕΔΕΚ μπήκε στη Βουλή με τέσσερις βουλευτές: Μαρίνος Σιζόπουλος, Κωστής Ευσταθίου, Ανδρέας Αποστόλους, Ηλίας Μυριάνθους.

Δύο και μισό χρόνια μετά οι τέσσερις έγιναν τρεις: Σιζόπουλος, Αποστόλου, Μυριάνθους αφού με απόφαση του ΠΓ ΕΔΕΚ ο Ευσταθίου έπαψε να είναι μέλος της ΚΟ του κινήματος.

Και τώρα, οι τρεις έγιναν δυο, αφού αποχωρεί και ο Αποστόλου.

Και από τους δύο ο Σιζόπουλος έπαψε να είναι πρόεδρος της ΕΔΕΚ.

Αν τους δειχθεί ο Γιατρός έτσι που έγινε το κίνημά του να μην έχουν και παράπονα.

ΑΠΙΜ