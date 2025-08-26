Δεν πάει άλλο με την κατάσταση στο εξωτερικό του αεροδρομίου Λάρνακας, που δεν ταλαιπωρεί μόνο εκατοντάδες κόσμου, αλλά αποτελεί και δυσφήμιση για τη χώρα μας.

Όσο κι εάν ακούγεται απίστευτο από τον Οκτώβριο του 2023 που έκλεισε ο δρόμος των αφίξεων, δεν βρέθηκε λύση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι οδηγοί που παραλαμβάνουν κόσμο και να μην σχηματίζονται τεράστιες ουρές στον δρόμο των αναχωρήσεων.

Ο «Φ» δέχθηκε πάρα πολλά παράπονα από πολίτες σε αυτό το διάστημα και έκανε σειρά ρεπορτάζ, όπου δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως αναζητείται λύση. 22 μήνες μετά, ωστόσο, δεν βρέθηκε λύση όπως αποδεικνύουν και οι φωτογραφίες που λήφθηκαν από την εφημερίδα μας το περασμένο Σάββατο.

Οι εικόνες χάους συνεχίζονται, όπως θα συνεχιστούν τα παράπονα, αλλά και τα ρεπορτάζ. Ας ελπίσουμε πως κάποιος θα συγκινηθεί και του χρόνου να μην έχουμε τις ίδιες εικόνες.

Ν.Χ.