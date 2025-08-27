Ε, δεν έχουν και άδικο οι πορτοκαλί που διακωμωδούν την κατάσταση με το πανό για τον Φειδία Παναγιώτου και την αντίδραση της κυπριακής αστυνομίας. Η οποία διερευνά, τάχα, υπόθεση που αφορά στο αδίκημα απαγόρευσης χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων και θέλει να πάρουμε στα σοβαρά την όλη κατάσταση.

Που θα απασχολήσει αστυνομικούς και εργατοώρες για να βρουν «από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης» ποιοι σήκωσαν το πανό. Για το οποίο, όπως δημοσίευσε ο «Φ», εξετάζεται το σενάριο να γράφτηκε μέσα στο γήπεδο -μέσα στο χορτάρι ή στην αλάνα της υπερσύγχρονης κερκίδας των φιλοξενουμένων;

Μα είναι μόνο για γέλια, έτσι; Γι’ αυτό και ο ΠΑΝΣΥΦΙ ΑΠΟΕΛ καλεί τις αρχές να τους συλλάβουν όλους, στον Μαχαιρά μάλιστα. Στήνεται ολόκληρη επιχείρηση για ένα πανό, όταν όλα καταρρέουν και με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να δείξουν ότι κάτι κάνουν για τη βία στα γήπεδα και τον… χουλιγκανισμό. Και όλα αυτά επειδή το πανό αφορά έναν ευρωβουλευτή, ενώ έχουν υψωθεί πολύ, πολύ χειρότερα στα γήπεδα της Κύπρου.

Μιας και το έφερε, όμως, η κουβέντα, γιατί δεν ταυτοποιούν τους «εγκληματίες» από τα μητρώα της Κάρτας Φιλάθλου και την εφαρμογή του Ψηφιακού Πολίτη; Δεν κάθονταν στη θέση τους στο υπερσύγχρονο στάδιο «Αμμόχωστος»; Μα περιπαίζετε μας;

ΑΛ.ΜΙΧ.