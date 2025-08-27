Η αφυπηρέτηση του μέχρι πρότινος προϊστάμενου της Υπηρεσίας Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, Δημήτρη Χανδριώτη, αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα καθώς θα πρέπει σύντομα να εξευρεθεί – ή καλύτερα, να επιλεγεί – ο αντικαταστάτης του.

Αυτό το διάστημα η Υπηρεσία λειτουργεί με αναπληρώτρια προϊστάμενη μέχρι που θα ληφθεί η απόφαση για το ποιος ή ποια θα ηγηθεί της νευραλγικής αυτής Υπηρεσίας, η οποία μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για την οργάνωση των Παγκύπριων Εξετάσεων, των εξετάσεων διορισίμων αλλά και των κυβερνητικών.

Η επιλογή του νέου προϊστάμενου γίνεται από την αρμόδια Αρχή του υπουργείου Παιδείας και το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι λειτουργός (που πληροί τα κριτήρια) της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία Εξετάσεων.

ΛΙΑ