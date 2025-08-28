Οξύμωρο. Έμεινε χωρίς δουλειά κι απώλεσε εξασφαλισμένα εισοδήματα, αλλά δεν δικαιούται να λάβει φοιτητική χορηγία για το ένα εκ των δυο παιδιών της που σπουδάζει στην Ελλάδα. Την ενημέρωσαν πως το ποσό που δικαιούται και έλαβε από το ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού μετά την απόλυσή της (ως πλεονάζον προσωπικό) σε συνδυασμό με τα εισοδήματα του μεροκαματιάρη άνδρα της, εκτόξευσαν τις απολαβές της οικογένειας πάνω από το όριο. Σημειώστε πως αν δεν έχανε τη δουλειά της τότε θα ήταν δικαιούχος.

Είμαστε σίγουροι πως αν πάνε με το γράμμα του κανονισμού και προσπαθήσουν φιλότιμα θα καταφέρουν να αιτιολογήσουν με τον «Α» ή «Β» τρόπο την απόρριψη του αιτήματος. Αλλά αν γίνει αυτό καταργείται όλη η φιλοσοφία πίσω από την χορήγηση του επιδόματος και το πνεύμα του κανονισμού. Ας δούνε, λοιπόν, εκεί πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών με ευαισθησία την ένσταση. Όσο για τους υπόλοιπους αιτητές φοιτητικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 που περιμένουν πίστωση των λογαριασμών τους, ας κάνουν υπομονή μέχρι το επόμενο ακαδημαϊκό έτος…

Φ.Μ.