Δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη στα κατεχόμενα. Πήραν την πάσα που τους έβγαλε ο Φαίδωνα Φαίδωνος και φρόντισαν να σκοράρουν για τους Αφρικανούς φοιτητές στις ελεύθερες περιοχές.

Την πρόσφατη δήλωση του Συναγερμικού δημάρχου Πάφου ότι πουλήθηκαν χιλιάδες διπλώματα σε Αφρικανούς την άρπαξε το Ajans Kibris και την αναπαρήγαγε αμέσως.

Στην είδησή του το Ajans Kibris έγραψε: «’Πουλήσαμε χιλιάδες διπλώματα στην Αφρική…’. Ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανακοίνωσε ότι τα πανεπιστήμια πούλησαν διπλώματα σε χιλιάδες φοιτητές από την Αφρική χωρίς αυτοί να παρίστανται στις τάξεις. Ο Φαίδωνας δήλωσε, ‘Θα πάμε στα διεθνή μέσα και θα πούμε ότι πουλήσαμε χιλιάδες διπλώματα στην Αφρική’».

Και με αυτή τη τοποθέτηση του δημάρχου της Πάφου πάει περίπατο η όποια προσπάθεια της επίσημης πολιτείας να καταδείξει διεθνώς την παράνομη προσπάθεια του κατοχικού καθεστώτος για μεταφορά «φοιτητών» στα κατεχόμενα. Και όχι τυχαία το άρπαξαν στα κατεχόμενα και το εκμεταλλεύονται δεόντως για να πλήξουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΑΠΙΜ