Η υπόθεση με την Blue Ocean είναι καλά εμπεδωμένη από την περασμένη άνοιξη. Η εταιρεία, η οποία φέρεται να σχετίζεται με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς, είχε οφειλές προς το κράτος ύψους €14 εκατ. (ΦΠΑ για την περίοδο 2005-2010).

Όπως είχε αποκαλύψει στις 5 Ιουνίου o «Φ», ο έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, δρομολόγησε διαδικασίες για επανασύσταση της εταιρείας (είχε διαγραφεί) και λήψη ένδικων μέσων σε βάρος αξιωματούχων της κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (2005-2010) για το οποίο επιβλήθηκε η φορολογία. Η νέα εξέλιξη στην υπόθεση σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Μετά από τις ενέργειες του Τμήματος Φορολογίας εν τέλει καταχωρίσθηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να ανακτηθεί το ποσό των €25 εκατ. (€14 εκατ. για ΦΠΑ συν οι τόκοι). Η είδηση μεταδόθηκε από την κυπριακή ιστοσελίδα CIREΝ, ενώ αναδημοσιεύτηκε κι από άλλα ΜΜΕ διεθνών δημοσιογραφικών κοινοπραξιών, όπως οι Moscow Times και το Bureau of Investigative Journalism. Δεν ξέρουμε αν ο στόχος θα επιτευχθεί, αλλά σίγουρα με την δίωξη που ασκείται στέλνεται μήνυμα πως το Τμήμα Φορολογίας δεν θα μένει άπραγο σε τέτοιας φύσεως υποθέσεις. Φτάνει να συνεχίσει με την ίδια τακτική…

Φ.Μ.