Δεν πάνε οι διευθυντές των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης σήμερα στο υπουργείο Παιδείας για το καθιερωμένο σεμινάριο ενημέρωσης για τη νέα σχολική χρονιά. Ο λόγος είναι η διοικητική υποστελέχωση σχολείων καθώς βοηθοί διευθυντές και βοηθοί διευθυντές Α’… ξέμειναν στην απόσπαση.

Άλλοι στο Υπουργείο, άλλοι ίσως κάπου αλλού! Κάποιοι από αυτούς πήραν μεν προαγωγή στη θέση των βοηθών διευθυντών αλλά στα σχολεία δεν πάνε ούτε φέτος. Μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί η ΟΕΛΜΕΚ, η οποία υιοθέτησε την εισήγηση των διευθυντών της και διαμήνυσε στο Υπουργείο ότι σήμερα δεν πάει. Όλα αυτά, τρεις μέρες πριν το εκπαιδευτικό προσωπικό πάει στα σχολεία τους! Νωρίς αρχίσαμε φέτος…

ΛΙΑ