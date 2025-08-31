H παρουσία του και μόνο προκάλεσε αναταραχή. Περισσότερο στους απόντες … παρά στους παρόντες οι οποίοι στο κάτω- κάτω είχαν την ευκαιρία αν ήθελαν να ρωτήσουν ευθέως αν η παρουσία σημαίνει ή όχι επάνοδο στην ενεργό κομματική δράση.

Ο λόγος για τον πρώην υπουργό Γιώργο Παμπορίδη ο οποίος προσκλήθηκε στο συνέδριο της Πρωτοπορίας, φοιτητικής παράταξης του ΔΗΣΥ, αποδέχτηκε την πρόσκληση και έδωσε το παρόν του σε μια κομματική οργάνωση για την οποία δούλεψε πολύ περισσότερο από νεοσυναγερμικούς μεσσίες…

Βεβαίως η μεγάλη φαγούρα είναι κατά πόσο ο Παμπορίδης θα κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές ή όχι… Καλά κάνει να τους ψήσει το ψάρι στα χείλη και μετά να γνωστοποιήσει τι θα πράξει… έτσι για να γίνει ντόρος!!! Οι ανησυχούντες πάντως δεν εντοπίζονται μόνο στον χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού!

Α