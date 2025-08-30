Η υπόθεση για τις φερόμενες απειλές από γυναίκα αστυνομικό που είχε αποσπαστεί στην ΚΥΠ μας απασχόλησε δημοσιογραφικά και την καλύψαμε σφαιρικά δίνοντας ενημέρωση για όλες τις πτυχές της. Από τη Δευτέρα προβάλαμε με δυο συνεχή δημοσιεύματα τα όσα καταγγέλλει η χρήστης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης -και ο δικηγόρος της- σε βάρος της αστυνομικού (η τελευταία φέρεται να έγραψε κάτω από ανάρτηση της πρώτης «πνάσε για να μην αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτα σου στη φόρα»). Το ρεπορτάζ είχε και συνέχεια.

Τερματίστηκε η απόσπαση της αστυνομικού στην ΚΥΠ, γιατί αποκαλύφθηκε η ιδιότητά της από τη χρήστη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Επίσης, τα καταγράψαμε. Όπως και ότι υπό περιστάσεις η αποκάλυψη ιδιότητας μέλους της ΚΥΠ δύναται να είναι ποινικά κολάσιμη. Χωρίς σχόλια, ερμηνείες κι αυθαίρετα συμπεράσματα. Ακόμη έχουμε ζητήσει εξηγήσεις για τη φερόμενη συμπεριφορά της αστυνομικού κι αναμένουμε απαντήσεις. Αυτά τα λέμε για όσους επιδίδονται σε αναλύσεις κι επιθυμούν να υπηρετεί ο δημοσιογράφος μόνο το δικό τους αφήγημα. Οι θιασώτες αυτής της σχολής σκέψης δεν έχουν αγνά κίνητρα, όπως διατείνονται. Είναι χειρότεροι ακόμα κι από εκείνους που κατηγορούν.

Φ.Μ.