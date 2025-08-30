Η Βουλή, με τη θεσμική της ευθύνη να διαδραματίζει ρόλο ουσιαστικού ελέγχου και διαμόρφωσης πολιτικής, καλείται ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό να είναι παράγοντας σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και υπευθυνότητας. Αντί αυτού, κατά την κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, παρακολουθήσαμε δυστυχώς ένα φαινόμενο που θίγει ευθέως την αξιοπιστία του νομοθετικού σώματος: βουλευτές να εκτοξεύουν επικρίσεις, ερωτήσεις και επιθέσεις, χωρίς να έχουν διαβάσει τις γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν ή ακόμη χειρότερα χωρίς να έχουν ακούσει προσεκτικά τις τοποθετήσεις των αρμόδιων Υπουργών.

Η σύνταξη ενός πορίσματος για πολιτικές και θεσμικές ευθύνες, όπως ορθά δρομολογείται από τις Επιτροπές, απαιτεί πρώτα και κύρια σοβαρότητα από τους ίδιους τους βουλευτές. Δεν γίνεται να αναζητούνται ευθύνες, να διατυπώνονται αιχμές και να μοιράζονται «κατηγορώ», όταν οι ίδιοι δεν έχουν μπει στον κόπο να μελετήσουν τις κατατεθειμένες εκθέσεις, τις καταγεγραμμένες δηλώσεις, και τις απαντήσεις.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να είναι αμφιθέατρο για πρόχειρες ατάκες και δημόσιες σχέσεις. Αν κάποιοι θέλουν να έχουν λόγο για το τι πήγε στραβά, ας φροντίσουν πρώτα να έχουν ακούσει, διαβάσει, κατανοήσει.

Α.Ν.