Ο πρέσβης του Ισραήλ στη Λευκωσία αισθάνεται συχνά την ανάγκη να απαντά σε άρθρα γνώμης δημοσιογράφων, ακόμα και παραπολιτικά σχόλια. Προχθές, αποφάσισε να απαντήσει στη θέση του «Φ» (28 Αυγούστου), η οποία απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Για να διερωτηθεί -δήθεν- πώς θα μπορούσε να τεθεί τέλος, εκφράζοντας και μια έμμεση ειρωνεία προς τον συγγραφέα.

Η παρέμβαση του κ. Ανολίκ είναι χρήσιμη, ως απόδειξη του τι θέλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. «Η απελευθέρωση των ομήρων είναι μόνο ένας από τους στόχους», γράφει, απαντώντας στο εκδοτικό σημείωμα και τονίζοντας πως ευρύτερος στόχος είναι «η αποδόμηση της στρατιωτικής υποδομής της Χαμάς». Ψευδώς ισχυρίζεται πως «ο πόλεμος δεν διεξάγεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού» και -δίχως ηθικούς φραγμούς- υπογραμμίζει πως (για το Ισραήλ) η προστασία των σχολείων και των νοσοκομείων «δεν είναι απόλυτη», επειδή τάχα χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς.

Ας διαβαστεί η παρέμβαση του πρέσβη ειδικά από όσους επιμένουν πως το Ισραήλ μάχεται για την επιστροφή των ομήρων, παρόλο που παρέλειψε να παραδεχτεί πως ο πόλεμος διεξάγεται για την κατάληψη της Γάζας και τη μονιμοποίηση της κατοχής. Κι ας νομίζει πως η ισραηλινή πολεμική μηχανή είναι κάτι διαφορετικό από τρομοκρατική οργάνωση. Εξάλλου, μόνο με την αποχώρηση του στρατού από τη Λωρίδα και τη Δυτική Όχθη θα τεθεί τέλος στη γενοκτονία.

ΑΛ.ΜΙΧ.