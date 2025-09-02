Επίσημη πρώτη χθες της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών μετά τις θερινές διακοπές. Βλέποντας τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, εξέτασαν χθες τα νομοσχέδια για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ και για τη θέσπιση μηχανισμού ελέγχου ξένων επενδύσεων, για να κλείσουν τουλάχιστον τα ζητήματα για τα οποία υπάρχει συναίνεση. Ενώπιον της θα τεθούν τα νομοσχέδια για την φορολογική μεταρρύθμιση για τα οποία υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις και είναι δεδομένο που θα αναλώσουν μεγάλο χρόνο για να βγουν από το αδιέξοδο. Το κεράσακι στην τούρτα είναι η συζήτηση και του κρατικού προϋπολογισμού. Οι βουλευτές για να καταφέρουν να ανταποκριθούν σε τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας, αναγκαστικά θα πρέπει να συνεδριάζουν σχεδόν καθημερινά. Πάντως, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών έχουν ήδη προετοιμαστεί για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Ας ελπίσουμε ο φόρτος εργασίας να μην αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για σωστή εξέταση των νομοθετημάτων.

ΜΕΣ