Ανθρωπόμορφα κτήνη υπάρχουν, είπαμε. Που θεωρούν μεγάλο πρόβλημα τα γατιά και τα σκυλιά που δεν ενοχλούν κανένα. Ενοχλούνται από την παρουσία τους, φαίνεται και εκτονώνουν τον θυμό τους στα απροστάτευτα ζωάκια που προσφέρουν μόνο αγάπη και συντροφιά. «Άνθρωποι» που δεν εκνευρίζονται με τα μεγάλα προβλήματα του τόπου και ξεσπούν στα γατιά και στα σκυλιά.

Προχτές, εντοπίστηκαν τρία γατιά νεκρά -χωρίς χτυπήματα ή εμφανή αίτια θανάτου- στην περιοχή πλησίον της Πύλης Αμμοχώστου. Η καταγγελία στον Δήμο Λευκωσίας δεν είχε αποτέλεσμα και έγινε παραπομπή στην Αστυνομία. Έπειτα στην αστυνομία των ζώων.

Από το τηλέφωνο οι ερωτήσεις και διαγνώσεις: Υποψιάζεστε κάποιον; Πού ξέρετε ότι είναι φόλα; Είδατε κάτι; Πρέπει να είναι από κόβιντ. Μα θα πρέπει να γίνει ανάλυση.

Τέλος πάντων, δεν περιμένουμε ιδιαίτερες ενέργειες. Δεν πρέπει όμως ο Δήμος (όπως όλες οι τοπικές αρχές) να ελέγχουν τι συμβαίνει στα πάρκα, στους δημόσιους χώρους, να προστατεύουν τα σκυλιά, τα γατιά και ό,τι άλλο κυκλοφορεί από τις φόλες των αχαρακτήριστων δολοφόνων; Κι ύστερα, δεν πρέπει να γίνει κάτι με την αγορά δηλητηρίων; Δεν είναι σαν να αγοράζεις όπλο; Τι σας έφταιξε ο καημένος ο Δαρείος, ρε κτηνά;

ΑΛ.ΜΙΧ.