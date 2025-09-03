Τρεις νέους Επιτρόπους ψάχνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού σύντομα λήγει η θητεία των υφιστάμενων. Πρόκειται για τους Επιτρόπους του Παιδιού, Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Νομοθεσίας.

Ήδη η Επίτροπος για το παιδί Δέσπω Μιχαηλίδου έχει εκφράσει τη θέση στον Πρόεδρο ότι δεν θα ήθελε ανανέωση της θητείας της, ενώ οι άλλες δυο Επίτροποι φαίνεται πως ενδιαφέρονται όπως ανανεωθεί η θητεία τους. Ωστόσο επαφίεται στον Πρόεδρο ν’ αποφασίσει ποιους θα αντικαταστήσει και με ποιους. Ήδη για τη θέση του Επιτρόπου για το παιδί άρχισαν να ακούγονται κάποια ονόματα, ωστόσο από κει και πέρα τίποτε άλλο δεν διαρρέει. Σημειώνεται ότι η θητεία των τριών Επιτρόπων λήγει της μεν μιας στις 28 Σεπτεμβρίου και των άλλων δύο στις 4 Οκτωβρίου. Οπόταν εκτός από υπουργούς ο πρώτος πολίτης θα έχει να αντιμετωπίσει και το ζήτημα των τριών Επιτρόπων.

ΜΙΧ.