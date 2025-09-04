Η ανάλυση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για το e-kalathi, το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών που τέθηκε σε λειτουργία στις 12 Ιουνίου 2025, φέρνει στην επιφάνεια μερικές άκρως αποκαλυπτικές διαπιστώσεις για το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο.

Μέσα από την επεξεργασία στοιχείων που συλλέχθηκαν μεταξύ 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 2025, φαίνεται πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές μεταξύ των υπεραγορών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μια υπεραγορά παρουσιάζεται ως η φθηνότερη επιλογή για τους καταναλωτές, με συνολικό κόστος €893,38 για 260 κοινά προϊόντα. Αντίθετα, άλλη υπεραγορά αν και με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφορών φθάνουν τα €997,90 για τα ίδια προϊόντα.

Και εδώ προκύπτει το πιο ουσιαστικό ερώτημα: Πόσο προσφορές είναι τελικά οι προσφορές; Διότι, σύμφωνα με την έρευνα, στις 66 από τις 76 προσφορές της δεύτερης υπεραγοράς, οι τιμές ήταν είτε ίδιες είτε και υψηλότερες σε σύγκριση με τις κανονικές τιμές άλλων υπεραγορών.

Η δημιουργία του e-kalathi αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, ένα σημαντικό εργαλείο διαφάνειας και ενημέρωσης για τον καταναλωτή. Ωστόσο, η σωστή αξιοποίησή του απαιτεί ενεργή συμμετοχή από το κοινό. Οι καταναλωτές πρέπει να πάψουν να εστιάζουν μόνο στα ποσοστά έκπτωσης και να συγκρίνουν το τελικό κόστος.

Α.Ν.