Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται από την τοποθέτηση του Jean Christophe Julien, CEO και CFO της Nexans ο οποίος (σύμφωνα με την αθηναϊκή Καθημερινή) δήλωσε πως αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπάρχει ήδη έτοιμο Plan B, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές να μεταφερθεί η παραγωγή του καλωδίου σε άλλο έργο, εντός του 2026.

Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται δείχνει πως μάλλον το Plan B το είχαν έτοιμο από καιρό. Απλώς αναζητούν τη δικαιολογία για να μην φορτωθεί το πολιτικό κόστος η Αθήνα.

Από την εξίσωση δεν μπορεί να αφαιρεθεί η πρόσφατη δήλωση Γεραπετρίτη ο οποίος εμφανίστηκε αίφνης προστάτης του καλωδίου!

