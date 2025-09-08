Κάθε μορφής εξουσία πρέπει να ελέγχεται καλόπιστα και εξονυχιστικά. Και φυσικά από τον έλεγχο δεν γίνεται να απουσιάζει η Νομική Υπηρεσία και οι δυο ανώτατοι αξιωματούχοι της. Εκεί κι αν επιβάλλεται. Άλλωστε, το ανέλεγκτο της Εισαγγελίας έχει επισημανθεί ουκ ολίγες φορές στη Βουλή.

Βέβαια, αυτή η κριτική και η συνεχής άσκηση ελέγχου πρέπει να είναι εύστοχη για να είναι επιτυχημένη κι εποικοδομητική. Τις προάλλες στη Βουλή το μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Μάκης Κωνσταντινίδης, τοποθετούμενος για υπόθεση που διερεύνησε το σώμα που υπηρετεί τα μπέρδεψε και έστειλε λανθασμένα μηνύματα.

Διαστρεβλώθηκε η αλήθεια σε βάρος της Εισαγγελίας. Μιλούσε για υπόθεση που είναι γνωστή τοις πάσι, αλλά με τον τρόπο που εκφράστηκε έστειλε άλλα μηνύματα. Ακολούθησε κριτική στο διαδίκτυο από τρίτους σε βάρος των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας στη βάση των λανθασμένων τοποθετήσεων.

Το ανακριβές των οποίων θα μπορούσε πολύ εύκολα να εντοπιστεί με ένα στοιχειώδες φιλτράρισμα από τους εφορμούντες επικριτές. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Να δοθεί το δικαίωμα στους κρινόμενους να λένε πως τους ασκείται πίεση με κακεντρέχεια.

