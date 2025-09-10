Άμα άρχισαν και οι απειλές στην υπόθεση Θανάση Νικολάου, τότε σηκώνεις τα χέρια. Εφόσον τάχατες ζούμε σε κράτος δικαίου, δεν μπορεί μια μάνα που έχασε τον γιο της να υπερασπιστεί το δίκαιο της;

Όπως βαβαίως μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτόν τους όσοι ενδεχομένως να κατηγορηθούν. Και αν αθωωθούν να καταγγείλουν και κακόβουλη δίωξη. Το να τηλεφωνούν και να κλείνουν το τηλέφωνο, ή να απειλούν έμμεσα το δικηγόρο της οικογένειας, δεν περιποιεί τιμή σε κανένα.

Σ’ αυτήν την υπόθεση είδαμε και ακούσαμε πολλά. Και φαίνεται ότι δεν έφτασε ακόμα το τέλος που προδιαγράφεται με τα χειρότερα. Ίδωμεν.

ΜΙΧ