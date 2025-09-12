Πολλοί έπεσαν από τα σύννεφα για την ποινή που επιβλήθηκε χθες από το Δικαστήριο στον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού Γιαννάκη Γιαννάκη. Γιατί μετά την αναστολή των κατηγοριών για πλαστογραφία, κάποιοι υπέθεσαν ότι πέφτει στα μαλακά η υπόθεση. Αυτό τελικά δεν ίσχυσε αφού η ποινή των τριών χρόνων φυλάκισης είναι αρκούντος αυστηρή.

Αυτό που μέτρησε περισσότερο στην απόφαση της δικαστού ήταν πως μέχρι και την τελευταία ημέρα, ο Γιαννάκη δεν αποποιήθηκε τον καρπό της παρανομίας του, δηλαδή ελάμβανε μισθό από τον ΟΝΕΚ (όσο “εδικαιούνταν λόγω διαθεσιμότητας). Προσμετρήθηκε ακόμη και η όλη συμπεριφορά του απέναντι στο Δικαστήριο με τις δεκάδες αναβολές, την αδυναμία να εξεύρει δικηγόρο κ.α.

Αυτά για άλλους επίδοξους Γιαννάκηδες.

ΜΙΧ.