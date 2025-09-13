Το Ίδρυμα «Hind Rajab», που έχει έδρα το Βέλγιο και ειδικεύεται στην αναζήτηση και δίωξη φερόμενων εγκληματιών πολέμου, υπέβαλε στις 3 Σεπτεμβρίου μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ελλάδας, ζητώντας τη σύλληψη Ισραηλινού ταγματάρχη, που βρίσκεται στη χώρα ως τουρίστας και κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα πολέμου και γενοκτονίας.

Η καταγγελία συνοδεύεται από πλήρη φάκελο αποδεικτικών στοιχείων και του αποδίδει ατομική ποινική ευθύνη για επιθέσεις σε σχολεία, σπίτια, νοσοκομεία, καταστροφές περιοχών της βόρειας Γάζας, με στόχο τη μόνιμη εκκένωση και τον αφανισμό κοινοτήτων, συμπεριφορές που συνιστούν εγκλήματα πολέμου κατά τις διατάξεις του Καταστατικού της Ρώμης και της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης.

Εξάλλου, το Ίδρυμα «Hind Rajab» έχει προχωρήσει σε παρόμοιες ενέργειες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών ανά τον κόσμο. Στην Κύπρο τι συμβαίνει με τους εγκληματίες πολέμου;

ΑΛ.ΜΙΧ.