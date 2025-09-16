Το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση την Δευτέρα, επικαλούμενο πληροφορίες του «Φ» από το ρεπορτάζ του Χρύσανθου Μανώλη σχετικά με τα έργα στον Βασιλικό. Μεταξύ άλλων καλούσε την κυβέρνηση να καταρτίσει συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Τι είπαν όμως οι ειδικοί (Technip) που κάλεσε η κυβέρνηση;

Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα θα το εξηγήσουμε απλά: Η Technip είπε πως δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις μέχρι να επαναξιολογηθεί το έργο. Άρα μας συμβουλεύουν ούτε λίγο, ούτε πολύ, να «παγώσουμε» τις διαδικασίες και να περιμένουμε αν θέλουμε να γίνει σωστά. Από την άλλη το ΑΚΕΛ ζητά σχεδιασμό. Τελικά ποιους πρέπει να ακούσουμε; Τους ειδικούς, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι για την εμπειρία τους σε τέτοιου είδους έργα, ή το ΑΚΕΛ;

Ζακ