Άλλαξαν το σύστημα αξιολόγησης στην κρατική μηχανή, για να συνεχίσουν σχεδόν όλοι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι να αξιολογούνται ως άριστοι. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΕΔΥ, σύμφωνα με τα οποία η αξιολόγηση της παραγωγικότητας τους έχει λιγότερη βαρύτητα στη γενική βαθμολογία των εργαζόμενων, με αποτέλεσμα σε πολλά τμήματα του Δημοσίου να εφαρμόζονται ισοπεδωτικές βαθμολογίες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΥ Γιώργο Παπαγεωργίου, το 2024 ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δημόσιων υπαλλήλων ανήλθε στο 9,01 από τα 10, ενώ το 2023 ήταν στο 8,74.

Όπως είπε, ο κ. Παπαγεωργίου οι αξιολογούντες δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχουν, παρουσιάζοντας συμπτώματα που παραπέμπουν σε «παρωχημένες και ισοπεδωτικές νοοτροπίες». Ήταν αναμενόμενο με την αλλαγή της νομοθεσίας πως σκοπός ήταν να κρίνονται όλοι άριστοι. Εάν το Κράτος δεν συναινούσε με την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης, που έγινε μέσω πρότασης νόμου, δεν θα είχαμε τέτοιες ισοπεδωτικές βαθμολογίες. Ουσιαστικά νομοθετική και εκτελεστική εξουσία με την ανοχή που επέδειξαν συντήρησαν τις κακές πρακτικές του παρελθόντος.

Ε.ΠΑ