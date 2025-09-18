Η κίνηση να υπαχθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών η Πυροσβεστική και οι δασοπυροσβέστες του Τμήματος Δασών είναι ορθή. Θα έχουν έναν κοινό Συντονιστή και θα εκλείψει το κρυφτούλι της έλλειψης συντονισμού γι΄ αυτό και δεν κατασβέστηκε έγκαιρα μια πυρκαγιά. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό που είδαμε στην μεγάλη πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό, όπου η Πυροσβεστική ζητούσε περισσότερες δυνάμεις από το Δασών και η απάντηση είναι πως “δεν έχουμε εξουσιοδότηση, πρέπει να μιλήσετε με διευθυντή”.

Ο Συντονιστής που θα διοριστεί θα πρέπει να έχει γνώσεις από έκτακτες καταστάσεις και παράλληλα να λαμβάνει καίριες αποφάσεις χωρίς γραφειοκρατία. Διαφορετικά οι μεταστεγάσεις Τμημάτων δεν θα έχουν νόημα.

ΜΙΧ.