Το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών τα βρήκε με την πλειοψηφία των επηρεαζόμενων φορέων για την φορολογική μεταρρύθμιση, γιατί τότε ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ κάνουν σκέψεις για ψήφιση των νομοθετημάτων σε δύο δόσεις.

Βάσει σημειώματος του Τμήματος Φορολογίας, που παραδόθηκε στους αρχηγούς και στα οικονομικά επιτελεία των κομμάτων τη Δευτέρα στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν βελτιώσεις σε δέκα από τα έντεκα ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί κατά τις επαφές του Εφόρου Φορολογίας με τους επηρεαζόμενους.

Οι μοναδικοί σύνδεσμοι οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν έντονες επιφυλάξεις είναι οι λογιστές και οι δικηγόροι. Με τους μεν πρώτους είχε επαφές το Τμήμα Φορολογίας, με τους δε δεύτερους, σύμφωνα με σημείωμα του Εφόρου Φορολογίας, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου δεν είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για συνάντηση. Μάλιστα, είχαν προωθήσει και σχετική επιστολή στον Έφορο με την οποία ανέφεραν πως είναι στη διάθεση του Τμήματος για συνάντηση, θέτοντας ωστόσο, προϋποθέσεις. Ουσιαστικά τα τρία κόμματα με την αποσπασματική έγκριση της μεταρρύθμισης θα ικανοποιήσουν τους λογιστές και δικηγόρους.

ΜΕΣ