Προβληματίζουν και σκανδαλίζουν τα όσα δηλώνει ο νυν βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, για τη γνωστή υπόθεση της Taxan. Μέχρι πρότινος πρόβαλλε τη θέση ότι δεν γνώριζε πως η εταιρεία συμφερόντων του εξαγοράστηκε έναντι €2.025.000, αλλά θεωρούσε πως η τιμή πώλησης ήταν €1.600.000. Το ίδιο υποστήριξε σε κατάθεσή του στην Αστυνομία χρόνια προηγουμένως. Την περασμένη Τρίτη αποκαλύψαμε την υπογραφή του σε έγγραφο που έδειχνε πως ο κ. Σιζόπουλος είχε γνώση για το αγοραπωλητήριο έγγραφο των €2.025.000. Κι όταν την Πέμπτη στο ΡΙΚ κλήθηκε επανειλημμένα να μιλήσει γι΄ αυτό, αρνήθηκε λέγοντας πως δεν θέλει να φανερώσει τα χαρτιά του. Είπε, όμως, και κάτι άλλο αντιφατικό την Πέμπτη. Ότι δεν εξαπατήθηκε η Τράπεζα που διέγραψε μέρος χρέους της Taxan (για διευθέτηση ποσού δανείου) και ότι της δηλώθηκε η πραγματική τιμή πώλησης της εταιρείας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ουδέποτε διαβουλεύτηκε με την τράπεζα. Θέσεις που ανατρέψαμε μια ημέρα μετά με δημοσίευμα. Αποκαλύψαμε και αλληλογραφία με την τράπεζα, αλλά και ντοκουμέντο από τη συμφωνία τράπεζας-Taxan για διευθέτηση του χρέους. Εμείς, πάντως, παραμένουμε στη διάθεσή του για να μας δώσει εξηγήσεις, όπως ήμασταν και το 2021. Το πιο σκανδαλώδες απ΄ όλα αυτά θα είναι το ενδεχόμενο ο νυν Γενικός Εισαγγελέας να «κληροδοτήσει» την υπόθεση στον διάδοχό του, όπως την είχε «κληρονομήσει» από τον προκάτοχό του. Πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη (είτε με απαλλαγή Σιζόπουλου, είτε άλλως πως) τάχιστα για μια υπόθεση που μας απασχολεί από την περασμένη δεκαετία.

Φ.Μ.