Μπορεί να είσαι ο Πρόεδρος της Γαλλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και μιας από τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο, ωστόσο, μπροστά στον πλανητάρχη, ακόμα και εσύ πρέπει να περιμένεις.

Αυτό, το ένιωσε έντονα στο πετσί του ο πρόεδρος Μακρόν, όταν το βράδυ της Δευτέρας φεύγοντας από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης σταμάτησε το αυτοκίνητο που τον μετέφερε, γιατί αναμενόταν να περάσει η πομπή του Τραμπ. Ευγενέστατος ο αστυνομικός του ζήτησε συγνώμη, εξηγώντας του ότι έχουν παραλύσει τα πάντα και θα πρέπει να περιμένει. Ο Μακρόν όχι μόνο περίμενε, αλλά τελικά επέστρεψε με τα πόδια αφού η καθυστέρηση ήταν μεγάλη.

Βέβαια ορισμένοι έσπευσαν να βρουν «σκοπιμότητα» πίσω από το συμβάν, αφού ο Μακρόν μόλις είχε ανακοινώσει ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, κάτι που ενδεχομένως να μην άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αγ.Αγ.