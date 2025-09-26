Η Λευκωσία έχει καταντήσει ανυπόφορη, χωρίς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις άλλες πόλεις. Υπάρχουν παντού σκισμένοι δρόμοι, εργοτάξια, δημόσια έργα, που δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση, ασχήμια και κακογουστιά. Είτε εντός είτε εκτός των τειχών, χρειάζεσαι υπομονή για να οδηγήσεις, πόσω μάλλον να περπατήσεις, σε αυτή την πόλη που από τον Γενάρη θα είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν γνωρίζουμε αν ο προγραμματισμός δείχνει πως θα ολοκληρωθούν τα έργα στους δρόμους μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά χλωμό φαίνεται. Σε πιάνει απελπισία αν χρειαστεί να διασχίσεις τη Λευκωσία και πρέπει να εξεταστεί αυτός που αποφάσισε να δώσει πράσινο φως σε τόσα πολλά έργα ταυτοχρόνως.

Από τη Δημοτική Αγορά, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στη Διγενή Ακρίτα, στην Ευαγόρου, στην Τσερίου και ένας Θεός ξέρει πού αλλού, επικρατεί μια χαώδης κατάσταση που δεν θυμίζει πόλη ανθρώπων.

Πείτε μας, λοιπόν. Ποιον από όλους να καταγγείλουμε για αυτή την αθλιότητα, την κακοδιαχείριση; Ποιος αποφάσισε να κάνει καψόνι στους Λευκωσιάτες;

ΑΛ.ΜΙΧ.