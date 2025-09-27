Η εικόνα μιας εμφανέστατης διαρροής νερού έξω από την αίθουσα Κερύνεια της Βουλής, η οποία παρέμενε αδιόρθωτη για μέρες, είναι από μόνη της ενδεικτική των χρόνιων παθογενειών στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Το ότι η αποκατάσταση του προβλήματος χρειάστηκε μόλις δύο ώρες, αλλά μόνο αφού ζητήθηκε η προσωπική παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου από τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, εγείρει εύλογα ερωτήματα.

Γιατί να απαιτείται πολιτική πίεση ή διοικητική κινητοποίηση υψηλού επιπέδου για να λυθεί ένα απλό, καθημερινό τεχνικό ζήτημα; Γιατί δεν λειτουργούν προληπτικοί μηχανισμοί, επιθεωρήσεις και άμεσες παρεμβάσεις σε έναν χώρο τόσο συμβολικό και θεσμικό όσο το Κοινοβούλιο;

Η επικοινωνία του κ. Γρηγορίου με τον γενικό διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνο Παρμακλή, είχε άμεσο αποτέλεσμα και αυτό αποδεικνύει πως όταν υπάρχει βούληση και κινητοποίηση, τα προβλήματα λύνονται. Το ερώτημα είναι γιατί αυτή η βούληση ενεργοποιείται μόνο κατόπιν υψηλόβαθμων παρεμβάσεων.

Α.Ν.