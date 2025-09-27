Κατεβαίνεις από το Τρόοδος και θέλεις να πας στην Κοράκου να δεις τον φίλο σου τον Αντώνη τον Μακρίδη, ας πούμε. Βλέπεις την τεράστια πινακίδα και την ακολουθείς. Σκέφτεσαι κιόλας πώς είναι δυνατό να είναι και τα δυο χωριά, Κοράκου και Τεμβριά, σε 2 χιλιόμετρα. Είναι πάνω τ΄ άλλου;

Μπαίνεις λοιπόν στο χωριό, ρωτάς πού θα βρεις τον Αντώνη, ρωτάς και πιο κάτω, ξαναρωτάς και ανακαλύπτεις ότι είσαι στην Τεμβριά και όχι στην Κοράκου. Καλά, και η Κοράκου πού είναι, ήδη πέρασες τα 2 χιλιόμετρα! Ε, για να βρεις την Κοράκου πρέπει να διασχίσεις όλη την Τεμβριά, άλλα ένα – δυο χιλιόμετρα δηλαδή.

Και καλά, έστω ότι είναι λάθος μέτρημα τα δύο χιλιόμετρα. Η τοποθέτηση των χωριών πώς και είναι ανάποδα; Μάλλον, εκείνοι που βάζουν τις πινακίδες στα χωριά της Κύπρου είναι με τη φαντασία τους που τες βάζουν, από το γραφείο, δεν πήγαν ποτέ να δουν επί τόπου.

Αρ.