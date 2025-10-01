Η αλήθεια είναι ότι κάποια από τα ζητήματα της Εκπαίδευσης, τα οποία είναι ανοικτά, χρειάζονται μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν. Επομένως χρειάζονται και αντοχές!

Αυτό μάλλον, θα συνειδητοποίησαν στο υπουργείο Παιδείας, Υπουργός, γενικός διευθυντής και στελέχη, και είπαν να αρχίσουν τη γυμναστική! Φόρεσαν, λοιπόν, την αθλητική τους φανέλα και άρχισαν τις ασκήσεις.

Όχι, δεν το γράφουμε μεταφορικά! Στα αλήθεια γυμνάστηκαν! Αυτό έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #Be Active και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού #ESSD2025, με πρωτοβουλία του Τομέα Αθλητισμού και Πολιτισμού και της Επιθεώρησης Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης.

Έτσι, χθες διοργανώθηκε στον εξωτερικό χώρο του Υπουργείου άσκηση με τίτλο «Ελάτε να γυμναστούμε παρέα» με τη συμμετοχή στελεχών του και φυσικά και της Αθηνάς Μιχαηλίδου. Για να δούμε εάν η άσκηση έχει αποτέλεσμα και την υιοθετήσουν συχνότερα εκεί στο Υπουργείο.

ΛΙΑ