Κάποιοι οφείλουν να λογοδοτήσουν για την αναίτια επίθεση σε διαδηλωτές έξω από το Προεδρικό το βράδυ της Πέμπτης. Όλα τα ντοκουμέντα δείχνουν μια ειρηνική διαμαρτυρία, που έγινε με αφορμή το ρεσάλτο εναντίον ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις, αλλά και ως ακόμα μια αντίδραση στη συνεχιζόμενη γενοκτονία εις βάρος του παλαιστινιακού λαού. Όλα τα βίντεο δείχνουν πως δεν υπήρξε καμία πρόκληση προς τα μέλη της δύναμης, πριν εφαρμόσουν τον «νόμο» της βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Αν υπάρχει κυπριακή κυβέρνηση, οφείλει να εξηγήσει στον κόσμο ποια ήταν η απειλή και αν ρυθμίζεται η τροχαία -όπως δήλωσε λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας- με ρόπαλα και δακρυγόνα σπρέι. Ζητούνται εξηγήσεις για το αν υπήρχε δικαιολογία για τον τραμπουκισμό των μελών της ΜΜΑΔ ή αν εκμεταλλεύτηκαν τον όρο «διακριτική ευχέρεια» της νέας νομοθεσίας για τις διαδηλώσεις -μάλλον θα έκαναν τα ίδια και χωρίς νόμο.

Και κάποια στιγμή, η εξουσία πρέπει να ασχοληθεί με τις ψυχές και τα μυαλά των ίδιων των αστυνομικών, που αισθάνονται ότι έχουν προσωπικά με τους όποιους διαδηλωτές και σηκώνουν τα ρόπαλα όποτε τους καπνίσει. Ποιος τους έδωσε εντολή να κάνουν τους χούλιγκαν με στολή; Ο Νετανιάχου;

ΑΛ.ΜΙΧ.