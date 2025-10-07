Πολλές φορές έχουμε δει οργανισμούς και ειδικά τις τοπικές Αρχές να ζητούν λεφτά από το κεντρικό κράτος για να προχωρήσουν με διάφορα έργα.

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς προτάσσουν πως πρέπει να πληρώσει το κράτος και όχι οι δημότες τους. Μα κύριοι, και τα λεφτά του κράτους από τον φορολογούμενο προέρχονται. Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο.

Δεν πάει ο Κεραυνός κάθε μέρα για να μαζέψει λεφτά από κάποιο χωράφι. Από τον πολίτη προέρχονται τα λεφτά, είτε με τον ένα, είτε με τον άλλον τρόπο.

Τώρα, αν θέλουν οι τοπικές Αρχές χρηματοδότηση για έργα που είναι στην αρμοδιότητά τους, τότε θα πρέπει να σταματήσουν να χρεώνουν και τους πολίτες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δεν γίνεται οι πολίτες να πληρώνουν δύο φορές.

Ζακ