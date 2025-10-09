Ρωτήθηκε χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Θεόδωρος Θεοδούλου, αν υπάρχει συνεργασία της ΚΟΠ με την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού.

Με την απάντηση που έδωσε προκάλεσε διάφορους συνειρμούς.

Το σχετικό ερώτημα υπέβαλε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, με τον κ. Θεοδούλου να απαντά αμέσως και χωρίς επιφύλαξη: «Είναι, ναι».

Κάποιοι μειδίασαν στο άκουσμα της απάντησης. Κι αυτό γιατί υπάρχουν στοιχεία ότι για την υπόθεση τού τέως επικεφαλής της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα και τα τηλεοπτικά δικαιώματα (ο φάκελος είναι στη Νομική Υπηρεσία) κλήθηκαν από την Επιτροπή να καταθέσουν αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας και αρνήθηκαν…

Μάλιστα, ο Θεοδούλου ήταν παρόντας όταν λειτουργός της ΚΟΠ παραδεχόταν το 2024 ενώπιον βουλευτών ότι είχε αρνηθεί να ανταποκριθεί σε κλήση που είχε δεχθεί.

